Sliedrechtse papegaaien die vliegen door de straten hebben duizenden fans

De filmpjes die Dirk-Jan van zijn vogels maakt, zijn populair in binnen- en buitenland. "Mensen zijn vooral verbaasd dat de vogels steeds terugkomen vliegen", lacht de Sliedrechter.

Hij is niet bang dat ze niet terugkomen, want dat is tot op heden nog niet gebeurd. Dat komt door de training en omdat Sliedrecht inmiddels echt hun territorium is.

Lokale vogels

"Als ik nieuwe vogels heb, is dat soms nog wel eens lastig met de lokale vogels zoals de kauwen." Maar als ze zich 'ingevochten hebben', horen ze er gewoon bij. De vogels zijn de passie van Dirk-Jan. Hij houdt van zijn vogels en kan er van genieten als ze uitrusten op een lantaarnpaal of op de goot van een huis.

In de buurt zijn ze inmiddels wel gewend aan de tropische vogels. Een buurtbewoner maakt zelfs prachtige foto's van de papegaaien met een telelens. Een paar schilders die in de buurt aan het werk zijn, kijken hun ogen uit. "Dat wilde vogels ook weer terugkomen. Ik vind het prachtig!", lacht de schilder.

De vogelzaak van Dirk-Jan in Sliedrecht zit sinds jaar en dag in de Rembrandtlaan. Maar ze zijn inmiddels uit hun jasje gegroeid. Deze maand opent Dirk-Jan een nieuwe grotere zaak in Sliedrecht en ja, ook daar mogen de vogels vrij vliegen.