Boete voor Hollandia na dodelijk ongeluk

Staalbouwbedrijf Hollandia uit Krimpen aan den IJssel heeft een boete van 25 duizend euro betaald na een fataal bedrijfsongeluk in 2018. Volgens justitie heeft het bedrijf niet genoeg gedaan om het ongeluk te voorkomen.

In juli 2018 overleed de man uit Nieuwerbrug aan den Rijn tijdens laswerkzaamheden in de bedrijfshal van Hollandia. Er moest een langwerpige bak gelast worden aan de deur. Om die op zijn plek te houden was er een ballastblok van 2500 kilo op de bak gezet.

Tijdens de laswerkzaamheden is het blok gekanteld en met het volle gewicht op de werknemer gevallen. Hij overleed ter plekke.

Volgens justitie heeft Hollandia de arbeidsomstandighedenwet overtreden. Zo waren de gevaren niet genoeg in kaart gebracht, terwijl de werkgever dat wel verplicht is. Ook waren de werknemers niet genoeg voorgelicht over de gevaren van het werken met ballastblokken.

Het Openbaar Ministerie zegt dat de dood van de werknemer niet toe valt te rekenen aan Hollandia. Maar het bedrijf heeft wel de voorwaarden geschapen, waaronder het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het bedrijf heeft de fouten toegegeven en heeft maatregelen genomen. Daarmee is de zaak afgedaan.