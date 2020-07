Vuurpijlen kunnen ook komende jaarwisseling omhoog in Schiedam

De gemeente Schiedam heeft het afsteekverbod van particulier vuurwerk een jaar uitgesteld. Het gaat pas in op 2 januari 2021, zodat er tijdens de komende jaarwisseling door de Schiedammers wel vuurwerk afgestoken mag worden.

Dinsdagavond werden in de Schiedamse gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) besproken, een lijst met regels waar de mensen zich in Schiedam moeten houden. Daarin stond 'Vuurwerkvrij Schiedam' opgenomen.

Volgens een meerderheid van de Schiedamse politieke partijen worden de vuurwerkverkopers daarmee onevenredig hard getroffen. Er is een landelijke compensatieregeling, maar die geldt alleen voor het mislopen van de verkoop van de zwaarste categorieën vuurwerk. De gevolgen van lokale vuurwerkverboden worden niet gecompenseerd door de overheid.

Daarnaast hebben Schiedamse ondernemers het al zwaar te verduren door de coronacrisis. Ook is het niet zeker of een feestelijk alternatief, zoals een grote centrale vuurwerkshow, door de coronamaatregelen wel mogelijk is.