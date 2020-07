Families verdachten ruziën over Krimpense woningoverval

De overval op een bejaarde man in Krimpen aan den IJssel leidt tot grote spanningen tussen de families van de verdachten. De broer van een van de verdachten is ontvoerd geweest.

In mei van het vorig jaar werd een 98-jarige man in zijn woning aan de Vijverlaan in Krimpen overvallen. Hij werd door zijn huis gesleurd, vastgebonden en bedreigd met een pistool. Abdessamad El K. (27) en Imad F. (21) worden door justitie gezien als de daders. Er zijn straffen van 8 en 7 1/2 jaar cel geëist.

De rechter in Rotterdam kwam vorige maand niet tot een uitspraak, omdat er nieuwe informatie was binnengekomen. Er zou een afspraak zijn gemaakt dat Imad F. de overval op zich zou nemen en El K. zou vrijpleiten. Hij kreeg daarvoor geld. Maar tijdens de zitting zei F. dat hij ook onschuldig was.

Dit zou tot grote woede hebben geleid bij de familie van Abdessamad El K. Zijn broer Abdel wordt er nu van verdacht dat hij als represaille de broer van Imad F. heeft ontvoerd en mishandeld.

De broer, zus en vriendin van Imad F. zijn inmiddels gehoord en zij bevestigen dat er een afspraak was. De vriendin van Imad had een deel van het geld al opgehaald bij de familie El K.

Dinsdag heeft zich een anonieme getuige gemeld bij de politie. Die vertelt dat beide verdachten de overval in Krimpen aan den IJssel hebben gepleegd en dat Imad, tegen betaling, de schuld op zich zou nemen. De rechter moet nog beslissen of deze persoon de status krijgt van ‘anonieme, bedreigde getuige’. In dat geval zal de identiteit van hem of haar onbekend blijven.

Ondertussen worden Imad F. en Abdessamad El K. ook verdacht van een overval in België. Volgens justitie in Rotterdam zijn er grote overeenkomsten met de Krimpense zaak: een woningoverval op een oudere persoon waarbij een vuurwapen is gebruikt.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak in Rotterdam zal verdergaan. Beide verdachten blijven in ieder geval vastzitten.