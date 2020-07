Dit zijn de meest diervriendelijke restaurants van Rotterdam

Let jij er bij het uitkiezen van een restaurant op of de gerechten op de kaart diervriendelijk zijn en goed zijn voor het klimaat? Dankzij een nieuwe lijst kun je met één druk op de knop zien welke Rotterdamse restaurants op die vlakken goed scoren.

"In supermarkten kun je op het etiket zien waar een product vandaan komt, maar wanneer je uit eten gaat, is dit soort informatie veel moeilijker te achterhalen", zegt Laura Polderman van DierenwelzijnsCheck. "Dankzij de check is het uitzoeken van een dier- en klimaatvriendelijk restaurant een stuk eenvoudiger."

Wat maakt een restaurant diervriendelijk?

27 Rotterdamse restaurants scoren een 7 of hoger. Dat komt vooral doordat ze weinig of geen vlees of vis op de kaart hebben staan. De stad telt zelfs elf restaurants die helemaal vegan zijn. Die zaken scoren een 10 op dierenwelzijn en klimaat.

"We kijken online naar de menukaart. Welke gerechten staan erop?", legt Polderman uit. "Die leggen we dan tegen ons scoresysteem."

Dat systeem werd samen met de Wageningen Universiteit samengesteld. Gekeken werd onder meer naar leefomstandigheden van de dieren, de voeding, ruimte en de slachtmethode. "Op basis daarvan volgt een rapportcijfer voor het restaurant."

Corona

De lijst is een initiatief van stichting Varkens in Nood. Polderman begon een jaar geleden met haar onderzoek in Amsterdam. Na Utrecht is er nu dus ook een lijst voor Rotterdam. De keuze om op de Rotterdamse lijst (voor nu) alleen maar positieve scores te zetten, is een bewuste.

"We hebben het nu anders gedaan. Door corona mochten veel restaurants lang niet open", legt ze uit. "We vonden het niet gepast om te namen en shamen. Op een later moment zullen we het uitbreiden met negatieve scores, maar voor nu willen we een positief verhaal vertellen."

Steak en buffelmozzarella

Tot die tijd moeten consumenten nog zelf beoordelen of een restaurant diervriendelijk is en klimaatbewust. Polderman heeft wel een aantal tips.

"Zuid-Amerikaanse vleesrestaurants, steakhouses, doen het vaak slecht. De dieren worden in die landen slecht behandeld en rundvlees is sowieso het meest belastend voor het klimaat."

Ook bij chiquere restaurants die eendenlever en blank kalfsvlees op de kaart hebben en bij pizzeria's moet je volgens Polderman opletten. Authentieke Italiaanse restaurants willen graag echte Italiaanse buffelmozzarella, maar de dieren daar leven volgens Polderman onder slechte omstandigheden. Mozzarella van Nederlandse boerderijen is een stuk beter, zegt ze.

Polderman: "Vraag je af waar het eten in restaurants vandaan komt. En vraag het ook aan in het restaurant."