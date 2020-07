Zwaargewonde jongen (14) bij steekpartij Rotterdam-Zuid, 13-jarige verdachte aangehouden

Bij een steekpartij aan de Vonder in Rotterdam-Vreewijk is woensdagmiddag een jongen van 14 jaar zwaargewond geraakt. Een andere jongen van 13 jaar is aangehouden.

De twee hadden ruzie, de politie gaat er niet vanuit dat er anderen bij betrokken waren. De 13-jarige die is aangehouden wordt verhoord. Hij was even in het ziekenhuis, maar bleek nagenoeg niet gewond.

Over de verwonding van het 14-jarige slachtoffer kan de politie nog niets zeggen, waarmee precies is gestoken is nog niet duidelijk.

De zwaargewonde jongen is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij wordt volgens de politie geopereerd.

De afgelopen maanden waren er minder incidenten, maar voor de coronacrisis was er veel aandacht voor de opvallende toename van steekpartijen onder tieners in Rotterdam, Ridderkerk en Spijkenisse.

Vorige maand was in Spijkenisse een bijeenkomst over deze problemen, met verschillende burgemeesters, de politie, jongeren en twee ministers.