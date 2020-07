Hunter Douglas stopt met productie aluminium, Rotterdams personeel op straat

Producent Hunter Douglas stopt met het zelf maken van aluminium in Rotterdam voor onder meer zonwering in Rotterdam. De productie is niet langer lonend. Door het sluiten van de productielijn verdwijnen honderd banen.

“Het loont niet”, zegt woordvoerder Leen Reijtenbagh, CFO van Hunter Douglas. “Dat aluminium kopen we straks in”, aldus Reijtenbagh.

Het sluiten van de productielijn aan de Piekstraat in Rotterdam-Zuid kost honderd werknemers hun baan. De ondernemingsraad buigt zich inmiddels over een advies. Vakbond FNV bereidt de gesprekken over een sociaal plan voor. “Het is een enorme klap voor het personeel, vooral in deze onzekere tijden”, zegt Jan Meeder van FNV Metaal.

Nieuwe productielijn

De vakbond heeft nog de hoop dat Hunter Douglas met een nieuwe productielijn komt. “We zijn bezig met het produceren van aluminium plafondbekleding. Maar het is te vroeg om nu te zeggen dat mensen die worden ontslagen daar kunnen worden herplaatst”, waarschuwt Reijtenbagh.

De nieuwe plafonds van aluminium zijn brandwerend. De vraag naar dergelijke materialen is groot sinds de zwaardere brandveiligheidsprocedures na de brand met dramatische afloop in de Grenfell Tower in Engeland.

Hunter Douglas Nederland heeft in totaal elfhonderd werknemers.