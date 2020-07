Geen nieuwe evenementen? Dan kunst in lege reclameborden

Exposities, concerten, festivals, theatervoorstellingen. Normaal gesproken is er altijd wel iets te doen in Rotterdam. Door corona vielen ze stuk voor stuk in het water. De vergeelde reclameposters voor geannuleerde evenementen werden een pijnlijke herinnering. Festivalorganisator Joost Maaskant kon het niet langer aanzien.

"Het zag er gewoon somber uit na de lockdown, toen alle evenementen niet doorgingen. Na een paar weken dacht ik: dit gaat nog even duren, we zien nog steeds dezelfde dingen en dat gaat voorlopig niet veranderen."

Samen met onder meer grafisch ontwerper Sibe Kokke bedacht hij een plan om de reclameborden weer van vers materiaal te voorzien én de cultuursector een klein steuntje in de rug te geven. "Er moet kunst in!"

Publieke Werken Rotterdam was geboren; een openluchtexpositie met ruim vierhonderd werken van bekende en onbekende kunstenaars. De officiële opening is donderdagavond om 20:00 uur, maar de werken zijn nu al overal in de stad te zien. Onder het viaduct bij station Noord bijvoorbeeld, bij het Kleinpolderplein, de Maassilo en het tunneltje bij BIRD in de Raampoortstaat.

Tekst gaat door onder de foto



De lijsten waar normaliter de reclameposters in zitten, worden nu gevuld met fotografie, tekst, schilderkunst en vilt. "Whatever you want, we hebben het", zegt Maaskant.