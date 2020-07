Wateroverlast in Dordrecht is volgens wethouder niet op te lossen

Het onderzoek wijst uit dat er een aantal kommen in de stad ligt. Die stromen bij stortbuien snel vol. "Riolen en gemalen functioneerden ook de laatste keer goed, maar kunnen zo'n enorme hoeveelheid water in korte tijd niet aan."

Toch wil Stam kijken wat de gemeente kan doen in lage gebieden als de negentiende-eeuwse schil en het Reeland: "We zijn ook al met bewoners in gesprek. Op sommige plekken kunnen we zandzakken leveren, al helpen die niet overal."

Bladeren in de put

"Nee, hier niet", beaamt Cor Jooren. De bewoner van de Reeweg-Oost heeft zelf al maatregelen genomen: "Ik heb dingen verhoogd en pompen gekocht, maar de gemeente mag de putten wel wat beter onderhouden. Ze zitten barstensvol bladeren."



Stam kent dat probleem: "Die putten worden wel onderhouden, maar door die buien stroomt er ook straatvuil in en dat vertraagt de afvoer van water." Op andere plekken in de stad is wateroverlast overigens wél opgelost.

Ondergrondse bassins

"Na de hoosbuien in 2016 hebben we meer waterberging gecreëerd, onder meer in parken en zelfs met ondergrondse bassins. Die blijken nu te werken, maar zulke oplossingen zijn niet overal mogelijk", zegt de Dordtse wethouder.

Als er al een oplossing is, ligt die volgens hem in de toekomst: "We moeten bijvoorbeeld zorgen voor meer groen dat water opneemt. Daar zijn we ook mee bezig." Bewoner Jooren verzucht: "Misschien moeten we er mee leren leven."