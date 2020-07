Romain rondde zijn master opleiding af met scriptie over Feyenoord

Feyenoord maakt een belangrijk deel uit van het leven van veel mensen. Voor Romain Houben was het reden om zelfs de afstudeerscriptie van zijn master opleiding economie over Feyenoord te schrijven.

"Ik denk dat er geen voorganger is die een scriptie over een voetbalclub, laat staan Feyenoord, heeft geschreven," legt Houben uit. "Mijn scriptie gaat over het nemen van investeringsbeslissingen. Welke gedachte zit er achter besluiten, kiezen vooruitstrevende mensen ook voor de meest vooruitstrevende opties en andersom."

Houben heeft zelf een seizoenskaart voor Feyenoord en reist de club overal achterna. Afgelopen jaar ging hij bijvoorbeeld mee naar de Europese uitduels in Porto, Bern en Glasgow. Voor hem was het dus logisch om iets rondom Feyenoord te doen, als afsluiting van zijn studie. "Er werden wel wat wenkbrauwen gefronst toen ik mijn onderwerp kwam toelichten en ik heb het goed moeten onderbouwen. Maar het is goedgekeurd. En ook goed afgerond, met een 8."

Romain Houben dook de afgelopen maanden in het investeringsproject Feyenoord City en onderzocht in hoeverre conservatief of progressief denken een rol speelt bij de keuze voor nieuwbouw of renovatie van het Feyenoord stadion. De uitkomst van zijn onderzoek? Het is niet zo dat voorstanders van renovatie deze mening enkel hebben vanuit een conservatieve hang naar het verleden.

Dat betekent overigens niet dat hij zelf een tegenstander is van Feyenoord City of een nieuw stadion. "Ik heb mij niet verdiept in de financiële analyses die Feyenoord zelf maakt rondom Feyenoord City. De scriptie is geen pleidooi voor renovatie of tegen nieuwbouw. Daar ben ik genuanceerd in. Ik heb onderzocht hoe het gedachtegoed van mensen zich relateert aan investeringsbeslissingen. En hierbij is het opmerkelijk dat progressieve denkers toch vaak kiezen voor renovatie. Dat had ik vooraf niet verwacht."