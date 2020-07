Bijna geen zittenblijvers ondanks meer leerachterstanden door het coronavirus

Overgaan of blijven zitten? Voor middelbare scholen is het door het coronavirus lastig te beoordelen of leerlingen klaar zijn voor het volgende schooljaar. Bijna drie maanden waren de scholen dicht en volgden leerlingen thuis online hun lessen. Niet voor alle leerlingen is dat even goed uitgepakt en niet alle vakken waren online even makkelijk uit te leggen. Daardoor hebben leerlingen leerachterstanden opgelopen. Toch gaan de meeste leerlingen over. Maar er moet wel bijgespijkerd worden.

Op het Comenius College in Capelle aan den IJssel organiseren ze deze week een zomerschool voor de leerlingen die door corona achterstanden hebben opgelopen. Docenten en studenten worden ingehuurd om leerlingen in kleine groepen en gedurende één week bijles te geven in dat vak waar ze slecht voor staan. Op het Comenius gebeurt dit vaker maar niet eerder met zoveel leerlingen: 185 in totaal. Dat is bijna twintig procent van de duizend leerlingen die een achterstand heeft in te halen.

Weinig aandacht tijdens digitale les

Wiskunde staat met stip op nummer één als struikelvak. Leerlingen hebben daar vaker moeite mee en het thuisonderwijs heeft dat voor een aantal leerlingen er niet beter opgemaakt. "Er was nauwelijks uitleg, het was ook heel verwarrend want we hadden online les waar heel veel mensen inzaten dus je had heel weinig aandacht", vertelt de 15-jarige Kevin. Hij is blij met de persoonlijke aandacht om de opgelopen achterstand in te lopen. "Dit gaat veel beter, je krijgt een soort van privé les met maar negen andere leerlingen in de klas", zegt hij.

Kevin heeft al te horen gekregen dat hij doorgaat naar Havo 5 maar wel op voorwaarde dat hij de zomerschool volgt en volgend schooljaar ook bijlessen volgt voor wiskunde. "Mijn overgang hebben ze gebaseerd op mijn cijfers vóór de coronaperiode en mijn werk- en leerhouding tijdens de coronaperiode en hoe ik met met huiswerk en leerstof ben omgegaan. "Met bijles voor wiskunde dan moet het wel goedkomen", zegt hij met vertrouwen.



Nynke Koopmans is één van de wiskundedocenten die is ingevlogen om de leerlingen van het Comenius in een week tijd bij te spijkeren. Bij haar zitten tien leerlingen een hele ochtend te zwoegen op hun sommen en opgaven. Zij loopt continu langs en geeft uitleg. "Bij sommige leerlingen zie je dat een heel hoofdstuk ze is ontgaan is en dat is niet goed gegaan via de digitale leerweg. Ze vragen me of ik het ze kan uitleggen alsof ze de stof nog nooit hebben gehad", vertelt de wiskundedocent.

Ook twijfelgevallen gaan over

De ene school laat alle leerlingen overgaan en maakt aan het begin van het volgende schooljaar de balans op. De andere school baseert het overgaan op basis van de schoolprestaties vóór de lockdown en de inzet thuis. Duidelijk is dat alle scholen coulanter zijn en twijfelgevallen laten overgaan. Met de VO-raad en het Ministerie van Onderwijs zijn er afspraken gemaakt dat de leerlingen niet de dupe mogen worden van de coronamaatregelen en geen kansen mogen mislopen.

Onderwijsminister Slob heeft miljoenen euro's beschikbaar gesteld voor het inhalen van achterstanden opgelopen door de coronamaatregelen. Alle veertig middelbare scholen in Rotterdam en omgeving die vallen onder de CVO-koepel doen een beroep op deze subsidie.

"Wij hebben gekeken welke leerlingen een extra kans nodig hebben omdat zij in de thuissituatie tijdens de coronacrisis een achterstand hebben opgelopen. Minister Slob helpt ons daarmee. Wij hebben subsidie aangevraagd en gelukkig ook gekregen. Daarmee kunnen we 185 leerlingen maatwerk geven. Zij gaan over. En zij krijgen nu tijdens de zomerschool extra begeleiding en volgend jaar krijgen ze ook extra begeleiding", zegt schooldirecteur Pascal Scholtius.

Achterstand inlopen in één week

Met een week volledige concentratie op één of twee vakken, kan een achterstand van ruim twee maanden aardig ingelopen worden. "Dat lukt best wel", zegt wiskunde docent Nynke. "Bij de meeste hoofdstukken komt het toch wel bekend voor en dan ga je je focussen en loop je de kern door en geef je extra uitleg waar nodig."

Ook de 15-jarige Yoara en 16-jarige Danyelle zijn lekker op dreef met het inhalen van hun wiskunde-achterstand. "Iedere dag is het vier uurtjes knallen", zegt Yoara. "We hebben nu een minder grote klas, en daardoor meer aandacht en betere begeleiding. En dan snap je het ook sneller", vult Danyelle aan. Ook zij zijn over naar Havo 5 op voorwaarde dat ze de zomerschool met succes afronden.

Het Comenius College gaat volgend schooljaar monitoren of alle leerlingen goed mee kunnen komen en zo nodig organiseren ze bijlessen.

De Onderwijsinspectie onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis op de leerprestaties en verwacht eind dit jaar conclusies te kunnen trekken. De uitkomsten wil de gemeente Rotterdam meenemen in het onderwijsbeleid van 2021.