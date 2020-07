Huis van Hoekse badmeester Gerrit is één groot museumstuk

De 60-jarige Gerrit is een flamboyant figuur en een bekend gezicht in het dorp. Hij is betrokken bij de organisatie van sport- en spel, beurzen, dansavonden en kinderrommelmarkten in Hoek van Holland. Maar nog meer bekend is hij van het zwembad, waar hij al veertig jaar zwemles geeft of toezicht houder is. "Ik heb ze van jong tot oud leren zwemmen. Net een zwemfabriek."

Hij werd vorig jaar zelfs verkozen tot Badmeester van het Jaar. "Dat heeft de lokale bevolking gekozen. Ik heb het geaccepteerd, maar ik wil liever niet op een voetstuk staan. Ik ben al genoeg in de belangstelling."

Glazen bol

Want als badmeester wordt hij vaak zat herkend. "Ik zeg altijd gedag en ik kijk iedereen in de ogen aan. Ik leef mijn hele leven in en glazen bol, want ik heb een voorbeeldfunctie. Ik kan niet dronken in de goot gaan liggen', legt hij uit.

Zijn huis is zijn eigen domein. Een standaard inrichting met witte muren hoef je daar niet te verwachten. "Dat wil ik vanaf het begin al niet. Het is hier huisje, boompje, beestje. Eén groot museum", lacht hij, wijzend naar de muur waarop een grote afbeelding van het Vrijheidsbeeld te zien is. "Die hing hier in een oude discotheek. De oude telefoons aan de muur komen uit de wijkaccommodatie. De mobiele telefoon kwam in opkomst, dus deze werden overbodig. Alles heeft een herinnering en ik kan er geen afscheid van nemen."

Tekst gaat verder onder de foto



Gerrit kan thuis zijn gang gaan, want hij is vrijgezel. En als het aan hem ligt blijft dat ook zo. "Ik heb teveel gezien, allemaal ellende. Die gaat vreemd met de een, die met de ander. Het kan ook goed gaan, maar als je iemand met naaldhakjes op een maandagavond de duinen in ziet lopen met een rijke vent, klopt er iets niet. Die komt niet voor het strand."

Hij geeft er niet om wat anderen van zijn bijzondere inrichting vinden. "Mensen zeggen: 'word nou eens volwassen'. Maar dat zal ik nooit worden. Ik ben jong van geest."