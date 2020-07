Feyenoord City omstreden? Deze supporters geloven heilig in een nieuw stadion

Feyenoord City is omstreden, maar deze supporters geloven heilig in een nieuw stadion.

"In het begin werd je kop eraf gehakt", vat Stijn de gemiddelde reactie samen als hij liet merken dat hij open stond voor een nieuw stadion. Het kon en kan er hard aan toe gaan onder supporters, met name op de talrijke internetfora over Feyenoord. Dat veel supporters moeite hebben met afscheid nemen van de oude vertrouwde Kuip bleek tijdens een flyeractie tijdens een wedstrijd afgelopen december.

57 jaar

Ook supporter Krijn weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het monumentale stadion is voor veel mensen. Hij was er als zesjarige bij toen Feyenoord in 1963 de legendarische Europese halve finale uitvocht met Benfica. Die avond viel het mannetje voorgoed voor Feyenoord.

Daarna ziet Krijn met eigen ogen Feyenoord in 1969 op heroïsche wijze AC Milan uitschakelen en een half jaar later de wereldbeker winnen. De conclusie na 57 jaar rood-wit: "In heel mijn leven heb ik niet veel thuiswedstrijden gemist."

Toch kan hij zich voorstellen dat de club verhuist naar een nieuwe plek. "De Kuip is echt mijn tweede huis. Ik ga janken als ik hier bij de laatste wedstrijd zit. Maar ik denk dat het voor Feyenoord en voor Rotterdam-Zuid beter is als er een nieuw stadion komt met een heel nieuw gebied eromheen."

In de woorden van Misha: "Ik hou van de Kuip, maar ik hou meer van Feyenoord."

Hospitality

De supporters kiezen er nu bewust voor om hun voorkeur voor een nieuw stadion te delen. Misha: "Online polls laten telkens zien dat een meerderheid openstaat voor een nieuw stadion." Stijn voegt daaraan toe: "Naarmate er meer artist impressions te zien zijn, krijgen mensen er meer zin in. Dat merk ik." Ze vinden dat hun mening te weinig te zien en te lezen is in de media.

De drie zijn eensgezind bang dat Feyenoord definitief de boot mist als er niet snel een nieuw stadion komt. Stijn, afgestudeerd econoom: "De Kuip blijft een stadion van meer dan tachtig jaar oud. Toen waren de mensen kleiner en bestond het begrip 'hospitality' nog niet. Ook gerenoveerd blijft de Kuip te klein en te krap om er naast de kaartverkoop serieus geld te verdienen."

Europese subtop

Op een nieuwe plek moet Feyenoord structureel tot de Europese subtop kunnen horen, menen de drie. Krijn: "En in de eredivisie moet Feyenoord dan ieder jaar kunnen meedoen om het kampioenschap."

Door onder meer grotere geldstromen uit arrangementen rondom de wedstrijden, horeca en dure vip-plaatsen moet het nieuwe stadion de begroting van Feyenoord een flinke oppepper geven.

Maar ook meer mogelijkheden om het stadion te exploiteren op de dagen waarop er geen wedstrijden zijn, moet indirect bijdragen aan de financiën van de Rotterdamse club. Dat laatste is ook een extra argument om het gebied eromheen te ontwikkelen, met onder meer de hele week horeca. Het gebied moet alle dagen van de week aantrekkelijk worden en zo meer geld opbrengen.

Een zak geld scoort geen doelpunten, zei Johan Cruyff ooit. Maar onderzoek toont ook keer op keer aan dat clubs met een groot budget het structureel beter doen dan tegenstanders met minder diepe zakken. Meer geld betekent betere spelers en meer mogelijkheden, is de leidende gedachte van de drie betrokken supporters.

Vertrouwen

In een renovatie van het huidige stadion geloven ze niet, alleen al omdat vergroting van het huidige stadionoppervlak nauwelijks mogelijk is. Het blijft altijd een krappe bedoening. Voor echte uitbreiding loopt de Coen Moulijnweg te dicht langs de korte zijde van het stadion, menen ze.

Zijn ze dan niet bang dat Feyenoord een grote misstap begaat door in een ongewis avontuur te stappen? De drie lezen alle stukken en bezoeken zoveel mogelijk openbare vergaderingen over Feyenoord City. Hun antwoord luidt: nee.

Krijn: "De club mag nooit kapot. Ik heb het vertrouwen dat de mensen die erover gaan een verstandig besluit nemen. Feyenoord denkt daar ook goed over na. Angst moet niet de regie hebben over je leven."

Balkon

Misha, die als actuaris beroepsmatig dagelijks risico's inschat: "De lat moet gewoon omhoog. Onafhankelijke onderzoeken laten zien dat de markt er is. Er blijft al tientallen jaren door Feyenoord te veel potentieel onbenut."

Stijn: "Er komt een Europese supercompetitie aan. Als Feyenoord minimaal een gooi wil doen om daar bij te horen, moeten ze nu wat doen. En ook in een Beneliga (met de beste Nederlandse en Belgische clubs, red.) is er wat nodig. Zo hebben Belgische ploegen het al makkelijk door hun nationale fiscale voordeel."

Krijn verhuist binnenkort terug naar de plek van zijn jeugd: Rotterdam-Zuid. "Vanaf mijn balkon kan ik straks het nieuwe stadion gebouwd zien worden. Ik kijk ernaar uit. En niet alleen dat: ik geloof erin."