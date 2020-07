Nieuwe lading maskers, jassen en brillen op geheime locaties moet tekort bij tweede coronagolf voorkomen

"Tot nu toe zijn al meer dan 600 miljoen mondmaskers, isolatiejassen en brillen binnen, de rest volgt de komende dagen", aldus logistiek coördinator Alex van der Putten van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Met deze hoeveelheid kunnen de aangesloten 6000 zorginstellingen acht weken vooruit. Als binnenkort alle 1,9 miljard ingekochte hulpmiddelen vanuit China zijn aangevoerd, kunnen de hulpverleners tientallen weken beschermd hun werk doen.

Gezamenlijke inkoop

Het LCH is een initiatief van de overheid, ziekenhuizen en medische inkoop- en logistieke bedrijven, om samen de tekorten weg te werken. Vanuit het LCH worden medische hulpmiddelen waarvan een tekort dreigt, gezamenlijk ingekocht en gedistribueerd.

Van der Putten: "We zijn begonnen toen de nood het hoogst was. De eerste lichting spullen werd in maart vanwege de snelheid met meer dan 250 vliegtuigen vanuit China en Maleisië aangevoerd. Na verloop van tijd zijn ook treinen en boten ingezet en daar kiezen we nu steeds vaker voor. Neele-Vat verzorgt de de zeevracht; ​​​Kühne+Nagel het treingedeelte. En dat komt allemaal in de haven van Rotterdam aan."

De spullen worden opgeslagen op geheime locaties, niet alleen in Rotterdam maar ook elders verspreid over het midden van het land. De geheimzinnigheid rond de locaties is bedoeld om eventuele diefstal tegen te gaan. "Daarom kiezen we ook voor meerdere, strategisch verspreide loodsen."

Vijf loodsen gehuurd

Jaime van der Pol coördineert vanuit Neele-Vat de zeevracht. We spreken haar in een loods in de Botlek. "Op dit moment staan in deze loods vijfduizend pallets met bulkopslag, maar dat worden er de komende dagen veel meer. We hebben elders ook nog tijdelijk vier andere loodsen gehuurd."

Heftrucks rijden af en aan, om de bulk binnen te halen. Voorlopig blijft een groot deel in de opslagloodsen staan. "We hopen van niet, maar stel dat er weer een corona-uitbraak komt, dan kunnen we snel uitleveren." Vanuit een distributiecentrum elders in het land worden de huidige voorraden in de zorginstellingen bijgehouden.

Ze is zeer te spreken over de samenwerking met de andere partners. "Zo mooi om te zien hoe we hier in de Rotterdamse haven de handen ineen hebben geslagen om deze hoeveelheden vanuit het Verre Oosten naar Nederland te halen. Dat was voor de coronacrisis nooit zo gebeurd."

Tweede coronagolf

LCH-coördinator van der Putten maakt zich geen zorgen over loodsen die vol blijven, zolang een tweede coronagolf uitblijft. "De spullen verlopen pas over een aantal jaar van datum, dus we hebben een paar jaar de tijd om een oplossing daarvoor te bedenken."

Het LCH staat voor de kwaliteit van de producten. "We werken alleen maar met internationaal gecertificeerde bedrijven en elke partij wordt bij binnenkomst op kwaliteit gecontroleerd. We vertrouwen zeg maar niks."

Productie in eigen land

Het ministerie van Volksgezondheid wil daarom ook minder afhankelijk van het buitenland worden. Van der Putten: "Streven is om 25 procent van de beschermende middelen in eigen land te laten produceren. Daar werken nu al elf bedrijven aan mee en we hopen dit op korte termijn operationeel te maken."

Als dat lukt, zit het werk van Alex van der Putten erop en kan hij terug naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, waar hij tijdelijk is vrijgespeeld. "We zijn als LCH gestart vanuit schaarste, als noodlijn. Hopelijk kan straks de markt zelf in de behoefte voorzien en kunnen wij snel een stap terug doen."