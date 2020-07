Agenten niet vervolgd voor mishandeling en discriminatie in Roel Langerakpark

Justitie ziet af van vervolging van Rotterdamse agenten tegen wie aangifte was gedaan van mishandeling en discriminatie. Zij zouden bij een arrestatie van een vrouw in het Roel Langerakpark in Rotterdam eind mei onnodig geweld hebben gebruikt.

Een video van een deel van de arrestatie leidde tot veel ophef. Maar justitie zegt dat de aanhouding en het gebruikte geweld rechtmatig en nodig waren.

Een van de vrouwen luisterde meerdere keren niet naar het bevel om het park te verlaten en zocht de confrontatie op, zegt justitie.

Verder was ze zelf begonnen met geweld, door herhaaldelijk op het hoofd van agenten te slaan, concludeert justitie na het zien van meerdere filmpjes, foto's en getuigenverklaringen.

Agenten drukten haar daarop tegen de grond. Volgens justitie kon dat niet anders om het gedrag van de vrouw te controleren.

Ook blijkt uit het onderzoek van justitie dat de agenten zich, in tegenstelling tot wat de aangehouden vrouw beweerde, niet discriminerend of racistisch gedroegen of uitlieten.

Facebook

De vrouw beschreef op Facebook wat ze meemaakte toen ze in het park aan het picknicken was met familie: "Onderweg terug van de wc zie ik de mannelijke agent mijn zusje duwen met een wapenstok. Ik word gestopt door een derde agent die mij blokt met de fiets, waardoor ik niet verder kon lopen."

"Ik schreeuwde dat hij mijn zusje met rust moest laten. De agent gaf mij hierna een harde duw met zijn fiets, waarna verschillende agenten mij meerdere malen sloegen met hun wapenstok. Mijn nicht wordt meerdere malen op de grond geduwd en geschopt. Vanaf dit moment is het volledig geëscaleerd."

Na dat bericht reageerde de politie al met een ander verhaal: "Mensen werd gevraagd het park te verlaten, zo ook degene die nu in dit filmpje te zien is. Aan deze vordering van de politie gaf zij geen gehoor. Vervolgens nam zij een dreigende houding aan richting de agenten. Van een agent op de fiets is zijn helm kapot geslagen terwijl hij hem nog droeg." De agenten zouden ook schaafwonden en kapotte kleding hebben overgehouden aan het incident.

Justitie heeft alle beelden bekeken, ook die vooraf gingen aan het moment dat de vrouw tegen de grond werd gedrukt. Daaruit zou blijken dat de agenten juist hebben behandeld.