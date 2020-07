Zeebaarsvissen verveelt Joop ook na 42 jaar nog niet: 'Mensen gaan uit hun panty als ze er één vangen'

Een bonk dynamiet aan een hengel. Zo omschrijft Joop Folkers, fervent baarsvisser, zijn hobby. Hij geeft zelfs cursussen op de pier van Hoek van Holland om de sterke vis binnen te hengelen. "Mensen gaan helemaal uit hun panty als ze er één vangen. Ik had hier vorige week een Belg, die had tranen in zijn ogen. Schitterend joh."

Joop vist al 42 jaar. "Een grandioze sport", zegt hij zelf: "De zeebaars is de sterkste sportvis die langs onze kust zwemt. Daarom is er zoveel animo voor. Ik heb er al duizenden gevangen, maar de eerste baars die ik vang is altijd weer een spektakel."

Volwassen zeebaarzen zijn gemiddeld zo'n halve meter. Maar er zitten ook uitschieters bij, van zeventig centimeter. Ze paaien rond maart en april in de Nieuwe Waterweg. "Dan azen ze bijna niet. Maar daarna moeten ze weer op krachten komen en vreten ze als wilden", zegt Joop. "Dan zijn ze zo waanzinnig sterk. Dat is het mooie en spectaculaire aan vissen op zeebaars: ze blijven gaan."

'De kick van je leven'

En dus is het voor de liefhebber woensdag - ondanks de regen - goed toeven aan de Hoekse kust. De sterke vissen zijn gewillig, maar binnenhalen is een tweede stap. "Je materiaal moet in orde zijn, dat is heel belangrijk", legt Joop uit. "En je moet weten wat je moet doen. Als je hengel maar even verslapt, is 'ie weg. Daarom organiseer ik ook sinds vijf jaar workshops, om de mensen dit te leren. Dat loopt als een tierelier."

Een van de voormalig cursisten is Jan. Hij vist woensdag ook bij de pier van Hoek van Holland en heeft al meerdere keren beet. "Een zeebaars vangen is de kick van je leven", zegt hij terwijl hij een exemplaar van zo'n halve meter losmaakt. "Waanzinnig mooi", zegt Joop over de vis.

Wettelijk gezien mogen vissers twee zeebaarzen voor eigen consumptie meenemen. "Maar ik ben wel een beetje 'doorgezeebaarst'", lacht Joop. "Ik krijg al schubben." En dus gaat de net gevangen vis weer het water in. "Terug naar Moeder Natuur."