Haar ex bungelde aan een touw uit de woning

Het moet een merkwaardig gezicht zijn geweest: een volwassen man die ondersteboven uit een woning aan de Zwart Janstraat in Rotterdam wordt getakeld. Een touw aan de voeten, tiewraps rond enkels en polsen, een prop in de mond. De verdachten zeggen dat het wat uit de hand is gelopen. "We wilden alleen iets met hem uitpraten."

Het slachtoffer heet Samir. Hij had een relatie met Ana B., maar die liep stuk. In de woorden van haar advocaat Pelle Tuinenburg: "Samir is echt een mispunt." Het was een geschiedenis geweest van huiselijk geweld, stalking en een gedwongen rol in een pornofilm.

In dat laatste zou wel eens het motief kunnen liggen voor het incident in de Zwart Janstraat, in april 2017. Ana B. heeft daarover verklaard dat zij Samir naar de kluswoning had laten komen, om nog eens een goed gesprek te hebben. Samir denkt dat hij onder valse voorwendselen naar het Oude Noorden is gelokt, om hem een lesje te leren.

Badkuip

Over het gebeuren in de woning lopen de lezingen ook uiteen. Ana was daar met haar huidige man Alessandro en diens vriend. Zij zeggen dat Samir direct agressief was en onder controle moest worden gebracht. Met andere woorden: vastbinden, mishandelen en in de badkuip leggen. Later is hij vanaf twee hoog uit de woning verwijderd met een touw. Aan de achterzijde, anders zou het te veel opvallen in de drukke winkelstraat.

Samir zegt dat hij bij binnenkomst is aangevallen door de anderen. Hij eist van alle drie de verdachten een schadevergoeding van achtduizend euro.

De twee mannelijke verdachten zijn eerder berecht en kregen ieder een jaar cel . Ana B. stond woensdag in Rotterdam terecht. De 23-jarige vrouw was er zelf niet, omdat zij net is bevallen van haar derde kind.

Ana heeft verklaard dat zij direct naar de bovenste etage is gegaan en niets af weet van de mishandeling. Ook is ze nog weggeweest om te pinnen met de pas van haar ex. Die bleek geen geld op zijn rekening te hebben.

Pinnen

Volgens justitie is niet te bewijzen dat zij betrokken was bij de mishandeling. Blijft over: pinnen met de gestolen pas. Justitie eist drie maanden cel en een maand voorwaardelijk.

Ana B. verblijft in een begeleid wonen-project met haar baby. De relatie met Alessandro is weer verbroken. De vrouw heeft een lichte verstandelijke handicap en hechtingsproblemen: ze kon in haar jeugd steeds niet bij haar ouders en oma blijven.

Volgens deskundigen is zij afhankelijk in relaties en hebben de mannen daar misbruik van gemaakt. Advocaat Tuinenburg vindt daarom dat zij sowieso geen straf meer moet krijgen. "Ze heeft het al rot genoeg gehad. Ana is in deze zaak eigenlijk een slachtoffer."

De rechter in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak.