Met deze keuzehulp van het Erasmus MC denk je na over het einde voor het te laat is

Als er iets is wat corona ons laat zien, is dat we kwetsbaar zijn en in het slechtste geval op de intensive care kunnen belanden. Het is dan lastig om je zorgwensen nog door te geven. Het Erasmus MC ontwikkelde daarom een 'zorg-keuzehulp' waar je je wensen op tijd kwijt kunt. "Dit is hét moment om er over na te denken."