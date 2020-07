Verpleeghuis De Tweemaster maakt balans op: niet twee maar zes coronadoden

Verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis is sinds dinsdag weer grotendeels open, na een sluiting vanwege een corona-uitbraak. Het verpleeghuis werd eind vorige maand hard geraakt door het coronavirus. In totaal zijn zes cliƫnten overleden aan de gevolgen van het virus. Eerder maakte Argos Zorggroep nog melding van twee overlijdens. "Dit raakt ons diep en doet ons enorm veel verdriet, onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden."

Na de uitbraak en de sluiting zijn er onder de cliënten geen nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn zeventien bewoners en vijftien medewerkers besmet.

Twee weken geleden besloot het verpleeghuis na een korte heropening een bezoekersstop in te voeren, nadat de eerste zes besmettingen werden gemeld. Nu is het weer open voor bezoek.

Woonzorggroep De Ever is nog in quarantaine. In verband met een besmetting bij een medewerker zijn ook woonzorggroepen De Elbe en De Klipper uit voorzorg in quarantaine.

Argos Zorggroep, de organisatie waar De Tweemaster onderdeel van is, sluit een nieuwe sluiting niet uit. "Bij een nieuwe coronabesmetting nemen wij geen risico en zullen wij de betreffende woonzorggroep, en in een uiterste geval het hele huis, weer moeten sluiten."