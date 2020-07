Geen bedevaart naar Brielle, herdenking Martelaren van Gorcum dit jaar online

Jaarlijks komen honderden katholieken in de Brielse Bedevaartskerk H.H. Martelaren van Gorcum begin juli bijeen. Ze herdenken de Gorcumse geestelijken die in 1572 in Brielle werden doodgemarteld. Dit jaar gaat de bedevaart niet door vanwege de coronacrisis, maar de plechtigheid is donderdag 9 juli via een livestream te volgen.