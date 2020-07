Klein kijkgaatje wordt gesloopte muur bij lekkage-onderzoek

Het 'kleine kijkgaatje' in de muur van Kor Hofland

Er zou een klein gat van zo'n twintig bij twintig centimeter gemaakt worden in de muur van Vlaardinger Kor Hofland (81), om te onderzoeken waar de lekkage in de winkelruimte twee verdiepingen lager vandaan kwam. "Een klein gaatje," zegt Kor, terwijl hij met duim en wijsvinger van beide handen een vierkant maakt. "Zo deden ze met hun handen."

Maar in een mum van tijd was de wand van zijn woonkamer gesloopt van vloer tot plafond, over een breedte van een halve meter. En dat gat zit er nu al een jaar.

Een nutteloos gat ook, want de oorzaak van de lekkage in de winkelruimte op de begane grond lag niet bij het appartement van Hofland, maar een verdieping lager. "Een nieuwe aansluiting op de cv-ketel," zegt Hofland.

En hoewel de lekkage al lang en breed is verholpen, ligt de muur nog steeds open, omdat hij een conflict heeft met de opdrachtgever voor het gat: Westhavendomein VVE-beheer.

Stank en gepruttel

"Ze wilden het wel dichtmaken," zegt Hofland, "maar ik ben er niet van overtuigd dat ik de stank dan kwijt ben en het gepruttel in de wasbakken." Volgens de Vlaardinger zit er sinds de werkzaamheden iets niet goed in de waterafvoer, waardoor er een gorgelend geluid uit de douche- en wastafelputjes komt als het water wegloopt.

De fout zit 'm volgens Kor in de twee buizen die te zien zijn achter de gesloopte wand in de woonkamer, de rioolbuis en de afvoer voor hemelwater. Er zou een verbindingsbuis verkeerd zitten, waardoor hemelwater wordt afgevoerd naar het riool en niet naar de regenpijp. Hofland wil dat dat eerst wordt veranderd, voordat het gat wordt gedicht.

Oplossing geboden

Westhavendomein wil niet uitgebreid tegenover Rijnmond reageren, en laat alleen weten 'dat er een oplossing is geboden waar de heer Hofland niet op in is gegaan'.

Die oplossing, het dichtmaken van het gemaakte gat, vindt Hofland dus niet voldoende. Hij laat het er niet bij zitten en overweegt juridische stappen.