Project om senioren vitaler te maken heeft succes

Wethouder Sven de Langen van Volksgezondheid, Ouderen, Welzijn en Sport wil dit project in meer wijken in Rotterdam opzetten. "Het is belangrijk om goed voor onze ouderen te zorgen, zodat ze zo lang mogelijk gezond blijven. Dankzij TOM is er positieve aandacht voor gezond eten, gezond bewegen en sociaal welzijn.''

Kracht en balans

De bewegingsoefeningen worden gegeven door fysiotherapeuten. Ze zijn vooral gericht op kracht en balans. "Dat zijn andere oefeningen dan die je in de sportschool doet", zegt Fysiotherapeut Imke Vogelaar. "Je bent bij deze oefeningen voornamelijk bezig met hoe je stevig op de benen staat."



De 75-jarige Gemma Gennissen voelt dat ze na dit programma vitaler is. Het belangrijkste is volgens haar het sociale contact. "Je leeft er elke week naartoe."

Haar man Thomas Gennissen heeft het naar eigen zeggen niet willen missen. Hij let nu voornamelijk op zijn voeding. "Alles gaat nu met mate. Ook een borreltje."