Het weer van vandaag: wisselvallig zomerweer

Vanochtend start de dag opnieuw met regen. In de middag wordt het vanuit het westen wat droger, maar ook dan is er nog kans op wat regen of een paar buien. Uiteindelijk valt er 5-10 mm neerslag. Heel lokaal breekt de zon even door. De temperatuur loopt op naar 20 graden en er staat weinig wind.

In de loop van de middag trekt de zuidwestenwind langs de kust aan tot windkracht 5.

Vanavond en vannacht valt er van tijd tot tijd wat lichte regen. Met name in de zuidelijke helft van de regio kan het lokaal ook even opklaren. Het is 14 of 15 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgen start de dag opnieuw met regen en buien. In de loop van de dag klaart het vanuit het westen steeds meer op. De temperatuur ligt rond de 18 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de avond is het in heel de regio droog en schijnt de zon geregeld.

Vooruitzichten

Vanaf zaterdag zet de weersverbetering in. Het lijkt voor een langere periode overwegend droog te blijven met geregeld zonneschijn. De temperatuur ligt eerst rond de 20 graden. In de nieuwe werkweek loopt de temperatuur langzaam een aantal graden op.