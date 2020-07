Rotterdamse gemeenteraad hoopt dat maatregelen Tozo nu werken

De gemeenteraad sprak woensdag met wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen over de Tozo-regeling. Het ging over klachten van ondernemers over de te lange wachttijden van uitbetalingen en over de volgens sommige gebrekkige informatie die ze krijgen als ze bellen naar de gemeente met vragen over hun uitkering.



Verrekening en vertraging

Wethouder Moti zei dat hij het aantal personeelsleden dat zich bezighoudt met de uitkering de afgelopen maanden al flink heeft uitgebreid. Nu werken er zo'n 150 mensen aan. Bij het merendeel van de aanvragers gaat het uitbetalen op tijd, maar bij een grote groep ook niet.

Voor een deel zou dat komen door de controle van de ontvangen inkomsten. Bij de derde betaling in juni komen namelijk de verrekeningen van teveel verdiende inkomsten.

Moti: “Waar we hadden gedacht dat we die verrekeningen eind juni allemaal wel klaar zouden hebben is dat nog niet het geval. Bij dertienduizend wel, maar er is nog steeds een grote groep waar dat niet zo is”.

Een deel van die groep zou zelf hebben gezegd dat de Tozo mag stoppen omdat er weer genoeg opdrachten zijn en dat die derde betaling niet nodig is. Een andere groep heeft volgens de wethouder nog niet het formulier met inkomsten teruggestuurd. “Ongeveer 3000 mensen hebben dat formulier nog niet ingevuld, dus dan kunnen wij ook niet overgaan van de betaling van de derde maand. En er is een groep die het wel op tijd heeft verstuurd maar die wij nog niet op tijd hebben verwerkt. Daar wordt nu met man en macht aan gewerkt”.

Verrekening later doen

D66 heeft voorgesteld om het bedrag nu wel volledig uit te keren en dan later te kijken hoeveel er onterecht is ontvangen. D66-raadlid Nadia Arsieni: "Op het moment nu ook deze verrekeningen te doen kan wel als het snel gaat. Als het niet snel genoeg gaat, dan denk ik dat we helemaal niet aan het uitgangspunt van de Tozo voldoen".

Maar daar wil de wethouder niet aan. “Dat betekent dat je later weer allemaal terugvorderingen moet organiseren. Dat is ook niet in het belang van die groep. Dan help je die mensen in de schulden”, aldus wethouder Moti.

Arsieni benadrukte dat er wel een paar aanvragers dan geld teveel verdiend hebben, maar anderen die dat niet hebben, moeten juist langer op hun geld wachten terwijl de rekeningen betaald moeten worden.



Echt lastig kreeg de wethouder het niet in het debat. De VVD en PvdA vinden dat de wethouder goed bezig is om op te schalen en hopen dat de vertraging nu afneemt. Het CDA vindt dat er veel meer personeel moet worden ingezet. “Tozo is prioriteit en zonder maximale van personeel krijgt je die vertraging niet weg”.

Leefbaar Rotterdam Raadslid Eshan Jami vindt dat ook. Leefbaar heeft de wethouder al in de eerste weken hiervoor gewaarschuwd, aldus Jami. "We hebben maanden geleden het probleem al aangekaart en gezegd ga er mee aan de slag. Dit gaat een enorm probleem opleveren. Ik heb dat ook informeel tegen de wethouder gezegd. Dit had veel eerder opgelost moeten worden door meer mensen aan te trekken".