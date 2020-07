Proef met sms-alarm Kijvelanden en Antes

Omwonenden van tbs-kliniek de Kijvelanden en de psychiatrische kliniek Antes Delta in Poortugaal krijgen voortaan een sms-je bij incidenten. Het gaat om een proef die op 16 juli start voor een beperkte groep bewoners.

Aanleiding is de ontsnapping uit de Kijvelanden op 1 maart. Bewoners gaven toen aan dat zij direct op de hoogte gesteld hadden willen worden van het incident.

Tijdens een digitale bewonersavond in april werd al geopperd om tot snellere communicatie te komen, bijvoorbeeld via een groepsapp.

De deelnemers aan deze avond zijn de eersten die nu aan de sms-proef meedoen. In het sms-je kan een waarschuwing staan of nadere uitleg worden gegeven over bijvoorbeeld hulpdiensten die bij de klinieken moeten uitrukken. De pilot duurt drie maanden.