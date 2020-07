CBS: In Zuid-Holland meeste klachten over parkeren

Mensen in Zuid-Holland klagen het meest van Nederland over parkeerproblemen in de buurt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook hardrijders zijn een steeds terugkerende ergernis.

De cijfers zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor 2019. Aan 135 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouders is gevraagd hoe zij de verkeersoverlast in hun buurt ervaren.



Er werd specifiek gevraagd naar hardrijders, parkeerproblemen en agressief verkeersgedrag. In 2019 gaf 82 procent aan dat één of meer vormen van verkeersoverlast voorkomen in hun buurt. Twee jaar daarvoor was dat nog 81 procent.

Bij parkeeroverlast gaat het bijvoorbeeld om een tekort aan parkeerplaatsen of parkeren op de stoep.