Politiechef: 'Niet iedereen die racistische opmerkingen maakt is een racist'

Natuurlijk gaan er wel eens dingen fout, maar de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke wil nog eens benadrukken: de politie is geen racistische organisatie. "We hebben duizenden contacten per dag en in 99,9 procent van de gevallen gaat het wel goed. En als het misgaat, dan zoeken we dat ook tot op de bodem uit."

Vorige week werd bekend dat justitie een strafrechtelijk onderzoek doet naar de strafbaarheid van uitlatingen in een WhatsApp-groep van agenten van politiebureau Marconiplein. Daarin werden termen gebruikt als 'kutafrikanen' en 'pauperallochtonen'.

"Ook in Delfshaven hebben agenten tal van contacten met de mensen in de buurt", legt Westerbeke uit. "Daar zit niets racistisch bij. Natuurlijk is het niet goed wat er is gebeurd, maar iemand die racistische uitspraken doet, hoeft niet per se een racist te zijn. Maar het is wel goed dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht. En mogelijk zitten er ook consequenties aan vast."



Langerakpark

Westerbeke doet de uitspraken een dag nadat duidelijk is geworden dat een aantal agenten niet wordt vervolgd voor hun optreden in het Roel Langerakpark in Rotterdam. Een vrouw had aangifte gedaan van mishandeling en discriminatie.

Beelden van een arrestatie werden gedeeld op het internet. "Maar dat is nu het probleem met die filmpjes", legt Westerbeke uit. "Je kan niet alleen op beelden van het internet afgaan. Je moet ook de proces-verbalen lezen en de collega's spreken. Die filmpjes laten steeds een kleine uitsnede zien. Het ziet er soms niet goed uit, dat geef ik toe, maar er gaat behoorlijk wat aan vooraf. Er speelt meer."



Op een warme zaterdagavond, eind mei, was het bijzonder druk. Eerst werd het Vroesenpark ontruimd, omdat het er veel te druk was om anderhalf meter afstand te houden. Daarna werd ook het Roel Langerakpark schoongeveegd, nadat er een beschieting was geweest.

Maar ook daarvoor ging het al niet lekker in het park. Westerbeke: "Wij hadden via sociale media vernomen dat meerdere groepen meiden elkaar zouden treffen in het park, die nog een ruzie open hadden staan. We zagen in het park ook meiden rondlopen, druk bellend, dus niet echt even wat drinken of wat eten, wat je zou verwachten in het park."

"En als je een jongedame aanspreekt dan wordt meteen de racismekaart getrokken. Ik zal de woorden maar niet herhalen die gebruikt zijn. Dan wordt besloten dat die dames het park moeten verlaten. En uiteindelijk ontstaat er een situatie waarin geweld wordt gebruikt, omdat ze niet weg willen gaan. Maar dat zie je dus niet op de beelden."



Wantrouwen

Eerder deze maand kwam daar ook nog een discussie overheen in de Rotterdamse gemeenteraad. De oppositie had een motie ingediend met de titel 'De Rotterdamse politie is niet racistisch'. Die motie werd verworpen.

"Dat gaf bij mijn mensen wel het gevoel van wantrouwen door de politiek", gaat Westerbeke verder. "Deze mensen proberen elke dag de zaken in de stad in goede banen te leiden. Als er dingen fout gaan, moeten we die natuurlijk bij naam noemen. Maar het is ook belangrijk dat de nuance terugkeert."