Verhaar, Vriends en De Fockert scoren met populaire Cor Potcast

"Het is eigenlijk begonnen onder het mom dat drie gasten gewoon een gesprek voerden. Gaandeweg ben ik de vragensteller geworden", zegt Bart Vriends over zijn rol als presentator. "Zelfbenoemd presentator", grapt Verhaar, die hem de Wilfred Genee van de podcast noemt.

Volgens Maarten de Fockert kunnen de drie voetballers zich via de podcast makkelijker uiten. "Je merkt toch vaak dat bij een gewoon interview er een bepaald sfeertje hangt en je daardoor politiek correct antwoord geeft. Vaak lopen gesprekken onderling heel anders", aldus de voormalig-doelman uit de Feyenoord-jeugd.

"Ik denk dat we ook wel zelfkritisch zijn over onze eigen prestaties op het veld en daardoor nemen we onszelf niet al te serieus", zegt Verhaar.

Lijn ver te zoeken

Iedere maandag nemen de drie de uitzending op bij Thomas Verhaar thuis. En woensdag komt de Podcast in samenwerking met FC Afkicken online. Soms is er ook een extra gast. De afgelopen weken schoven bijvoorbeeld Michel Breuer, Pelé van Aanholt en hockeyster Eva de Goede aan om over actuele onderwerpen mee te praten. "De lijn is soms ver te zoeken. Alles komt eigenlijk wel aan bod. Zaken als politiek of racisme zijn ook dingen die ons aan gaan in ons leven en dus bespreken we dat ook. Soms bereid ik het van te voren samen met Maarten wel een beetje voor", zegt Vriends.

5000 luisteraars

Inmiddels zijn er al zestien afleveringen gemaakt door de drie profvoetballers uit de regio. En het aantal luisteraars stijgt gestaag. Wekelijks weten al bijna 5000 luisteraars de podcast te vinden. En uiteraard gaat het ook veel over voetbal en geven de drie een inkijkje hoe het er in de kleedkamer wel eens aan toe kan gaan. "Ik denk dat dat iets is waar de luisteraar of voetbalfan soms niet bijkomt. En wat dat betreft zijn wij een goede ingang", vindt Vriends. "5000 luisteraars vind ik wel mooi. Ik had niet eens gedacht dat er 15 mensen naar zouden luisteren", aldus Verhaar.

Cor Pot

De naam Cor Potcast is verzonnen in de periode dat Thomas Verhaar samen met Bart Vriends nog bij Sparta speelde. "Het leek ons leuk om onze toenmalige assistent-trainer Cor Pot te gast te hebben. Omdat we dat een leuke vent vinden. Zeker omdat er veel verhalen aan hem kleven", zegt Vriends.

Maar omdat Thomas Verhaar bij Sparta vertrok en in Zuid-Afrika ging voetballen kwam het er nooit van. "Die naam was natuurlijk een flauw woordgrapje, maar hij bekte wel lekker. En daardoor is hij er aan verbonden", aldus de verdediger van Sparta.

Of de huidige assistent-trainer van Feyenoord ook daadwerkelijk nog een keer aanschuift weten de heren niet. "Gaandeweg hebben we besloten dat Cor Pot toch wel een mythisch figuur is en dat willen we eigenlijk wel zo in stand te houden". "Maar we proberen hem rechts of linksom wel altijd een keer te noemen in elke podcast", vult De Fockert aan.