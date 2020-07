Raemon Sluiter keert terug als coach

De afgelopen weken hebben Görges en Sluiter als proef al met elkaar getraind en dat is van beide kanten bevallen. Mocht het tot een permanente samenwerking komen dan moet Sluiter de Duitse weer richting de top-10 van de wereldranglijst brengen. Görges was in het verleden de nummer 9 van de wereld, maar staat nu op plek 38. Sinds de Australian Open in januari was Görges op zoek naar een nieuwe coach na haar breuk met Jens Gerlach.

Sluiter bracht de Wateringse Kiki Bertens de afgelopen jaren richting de wereldtop. Als coach won Sluiter met Bertens acht WTA-Finals.