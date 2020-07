Zo ga je goed voorbereid het water in of op

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Hoek van Holland verwacht vaker te moeten uitrukken, nu meer mensen door het coronavirus de vakantie in eigen land in en om het water doorbrengen. "Het is belangrijk om goed voorbereid het water op te gaan", zegt Bonnie Drost van de KNRM.

Minister Cora van Nieuwenhuizen ging eerder deze week op werkbezoek bij de KNRM in Hoek van Holland om de vrijwilligersorganisatie beter te leren kennen. Zij deelde de zorgen van de KNRM over een explosieve toename van watersport in de zomervakantie.

De KNRM vertelde de minister onder meer over de samenwerking met andere landelijke organisaties, zoals de Watersportbond en Kitesurfbond, om preventief voorlichting te geven. Maar een goede voorbereiding ligt vooral bij de watersporter zelf.

App

"We merken het gelukkig niet altijd, maar er zitten meldingen bij van mensen die het water op gaan en geen idee hebben van de gevaren", zegt Drost. "Dat is zonde, want je kunt zelf al veel doen."

De KNRM heeft bijvoorbeeld de KNRM Helpt-app, waar je van tevoren een vaarroute kan ingeven. Met die app kan je ook makkelijker een noodsignaal uitgeven en weten we precies waar je bent."

Be traceable

Maar ook voor kiters en surfers zijn er manieren om zich goed voor te bereiden. Drost vertelt over 'be traceable': "Dat zijn stickers die goed aan je surfplank blijven zitten, waar sporters hun naam en telefoonnummer op kunnen schrijven."

Bij sommige watersporten komt het nog wel eens voor dat sporters hun materiaal kwijtraken, terwijl diegene zelf veilig aan wal staat. Door het telefoonnummer op de sticker te bellen is er gauw contact met de eigenaar en hoeft de KNRM geen onnodige zoekacties uit te voeren.

Ook adviseert de KNRM om als watersporter nooit alleen op pad te gaan, maar iemand mee te nemen die op je let. Watersporten kunnen gevaarlijk zijn, zeker als men niet goed weet hoe het materiaal werkt.

Neem daarom lessen, gebruik materiaal dat geschikt is voor jouw niveau en gewicht en kijk goed naar de weersomstandigheden. "En laat altijd weten waar je bent."

Check

Een goede voorbereiding is in ieder geval de sleutel tot succes. "Je ziet soms dat mensen overmand worden door de hoogte van de golven. Ook als je een boot koopt, ga dan eerst mee met mensen en doe ervaring op. En áls je gaat varen, check dan vooraf de motor. We weten dat dat één van de eerste oorzaken is waardoor iets niet goed gaat."