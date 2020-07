COVID010 in Tarwewijk: 'Door corona voelde ik me heel eenzaam'

De coronacrisis drukt op alle aspecten van de samenleving zijn stempel. Iedereen wordt ermee geconfronteerd. In 'Covid010' bezoeken we vier karakteristieke woon/winkelgebieden in Rotterdam en zien we wat de impact is van de coronamaatrgelen.

In de vierde en laatste aflevering zijn we in de Tarwewijk. Hoe gaan ze in de wijk, die onlangs centraal stond in onze serie 'Het Geheim van..', om met het 1,5 meter afstand houden? En hoe was dat toen de maatregelen nog veel strenger waren?

Jacqueline Duivenman is beheerder van de speeltuin in de Tarwewijk. Ze woont alleen en dat bevalt haar prima. Toen ze door corona maanden haar kleinkinderen niet kon zien, had ze het wel moeilijk: "Ik miste ze heel erg. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn en voel me niet eenzaam, maar toen voelde ik me echt eenzaam."