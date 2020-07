Taakstraf gevraagd voor dodelijk ongeluk Katendrecht

Justitie heeft een taakstraf van 240 uur geëist voor een fataal ongeluk in Rotterdam Katendrecht. In oktober 2018 is op de Brede Hilledijk een 24-jarige fietser doodgereden.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de bestuurder van de auto te hard reed, 73 km per uur, waar 50 is toegestaan. Volgens justitie keek hij tijdens het rijden op zijn mobiele telefoon.

De 23-jarige verdachte ontkent beide. Hij zegt dat hij de fietser niet heeft gezien en dat hij plotseling uit een zijstraat kwam. De bestuurder kent de situatie ter plekke goed omdat hij er vlakbij woont. Vaststaat dat het donker was en dat de fiets geen verlichting had. De fietser kwam van rechts, maar had op de Brede Hilledijk geen voorrang.

Naast een taakstraf wil justitie dat de verdachte een jaar lang geen rijbewijs heeft. De Rotterdammer zegt dat hij dan zijn baan als lasser en onderhoudsmonteur kwijtraakt.

Volgens advocaat Andel staat niet vast dat zijn cliënt te hard reed en op zijn mobiel keek. Hij vraagt vrijspraak.

De verdachte heeft de familie van het slachtoffer Leroy twee keer bezocht en hij was bij de stille tocht. De moeder van Leroy zegt dat zij het hem aanvankelijk had vergeven. “Maar nu het onderzoek is afgerond, waaruit blijkt dat je te hard hebt gereden, vraag ik: waarom steeds die ontkenning?”

Leroy was kok in Hotel New York. In de rechtszaal in Rotterdam richtte de moeder zich tot de verdachte:”Jij hebt mijn leven verwoest. Nooit meer kan ik hem uitzwaaien Nooit meer van zijn kookkunsten proeven. Ik weet niet hoe ik verder moet met mijn leven.”

De rechter doet over twee weken uitspraak.