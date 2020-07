Maker van videoclip met messen krijgt taakstraf

Een 17-jarige jongen uit Rotterdam is veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur voor het maken van een videoclip met zogeheten drill-muziek. In die clip wordt geweld verheerlijkt en zijn messen en wapens te zien.

De politie deed op 31 januari een inval in twee woningen en arresteerde de 17-jarige man en een medeverdachte. Deze week stond een van de twee voor de rechter. De ander, ook een 17-jarige jongen, moet later voor de rechter verschijnen.

Drill-muziek wordt vaak in één adem genoemd met steekpartijen en ruzies tussen jeugdbendes. Vooral in Rotterdam-Zuid speelde deze problemen, die vorig jaar meerdere keren tot uitbarsting kwamen.

Rijnmond maakte vorig jaar een reportage over drill-muziek. Het is niet bekend of de veroordeelde jongen ook in deze clip voorkomt.