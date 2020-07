Oud-collega over Hugo de Jonge: 'We hadden al snel door dat hij verder dacht dan deze Rotterdamse school'

Hij was altijd al ambitieus, had oog voor mensen en was altijd al een tikje ijdel. Hugo de Jonge, die jarenlang adjunct-directeur was van de Da Costa-school in Rotterdam, is nu een van de kanshebbers om lijsttrekker te worden van het CDA bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Schooldirecteur Pia Poot leerde De Jonge 23 jaar geleden kennen als een kersverse leraar op de school in Rotterdam-Feijenoord. "Hij was altijd iemand die wist wat hij wilde en zich daar 100 procent instortte."

Veel stond De Jonge niet voor de klas. Hij vervulde vooral zijn taken als adjunct-directeur. Één dag in de week stond hij voor de klas. "Dan had hij zijn gitaar bij zich en werd er veel gezongen met de leerlingen. Dat deed hij altijd heel leuk."

De Jonge is nu ook bekend door zijn kledingstijl, bijvoorbeeld met zijn Mascolori-schoenen. "Hugo was altijd keurig verzorgd, en bij belangrijke momenten keurig in het pak. Die schoenen droeg hij ook vrij snel, de laatste jaren op school droeg hij ze ook al", lacht Poot.

Carrière

Het was voor de mensen op de Rotterdamse school geen verrassing dat De Jonge het uiteindelijk ver schopte in de politiek. "Hij had altijd veel interesse voor politiek. We wisten wel dat het ergens in zijn hoofd zat en dat hij verder dacht dan alleen een school in Rotterdam."

Er is nog altijd een band tussen De Jonge en de Da Costaschool. Zijn vrouw is er nog altijd schoolmaatschappelijk werker. De Jonge speelde nog jaren Sinterklaas op school, dit hield pas op toen hij minister werd. Ook wisselen Poot en de vice-premier nog wel eens berichtjes uit. "Af en toe gebeurt dat wel eens", zegt Poot. Uitspraken over de aanstaande verkiezingen doet hij daarin niet, lacht Poot. "Nee, hij houdt echt nog een slag om de arm als het gaat om het lijsttrekkerschap van het CDA."