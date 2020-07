Bijzonder wonen: Anke heeft een huisje óp het strand

Anke vertelt over de service bij haar strandhuisje in Hoek van Holland

Je rolt je bed uit, doet de gordijnen open en kijkt meteen uit over strand en zee. Makelaar Anke Bodewes uit Schiedam is een van de gelukkige eigenaren van een huisje óp het strand bij Hoek van Holland. "Zand buiten de deur houden is hier een mission impossible", lacht zij.

De woning van zes bij drie meter is van alle gemakken voorzien. Een bed, slaapbank - "zodat mensen kunnen blijven crashen" - , keukentje, douche en toilet. Ook is er een terras van twaalf vierkante meter.

Een stralende zon of een regenbui, de dag begint voor Anke vaak op dezelfde manier. "Ik open 's ochtends de gordijnen, kijk uit over het strand en blijf liggen", zegt Anke. "Vervolgens ga ik het strand op, plons in de zee en ga terug naar het huisje om te douchen. Een mooier begin van de dag kan je toch niet voorstellen?"

Tekst gaat verder onder de foto



Zorgeloos

Op het strand bij Hoek van Holland en 's-Gravenzande staan in totaal 180 huisjes, die per stuk zo'n 60.000 tot 80.000 euro kosten. "De afspraak is dat wij onze huisjes niet mogen verhuren", legt Anke uit. "Je koopt het huisje en je pacht de grond erbij."

De huisjes staan van 1 april tot 1 oktober op het strand. Na die tijd worden ze droog opgeslagen. Een zorgeloos verblijf is het uitgangspunt. Bij de pacht zit ook een beheerder, die de opslag regelt, schoonmaakt, het zand weghaalt wat tegen de huisjes aangewaaid is en je helpt er als iets niet werkt in huis. Daar hangt wel een prijskaartje aan van vijfduizend euro per jaar.

Het huisje van Anke staat net op het naaktstrand, maar zelf heeft ze vooral voor deze plek gekozen omdat dat het rustigste deel van het strand is. De deur van haar huisje staat negen van de tien keer open, ook met het druilerige weer van vandaag. "Je bent buiten en je ervaart het. Wat is er mooier dan dit geruis?"