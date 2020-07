Nieuwe Rijnmond-serie 'Het beste van 48 hours' trapt af met winnaar van vorig jaar

Garbage vertelt het verhaal van twee zussen, die financieel genoodzaakt zijn om de autogarage van hun overleden vader te verkopen. De onderhandelingen met twee Amerikaanse kopers lopen echter niet geheel volgens plan. Voor de opnames van deze dark comedy vlogen de Amerikaanse acteurs Davis Derock en Chad Crenshaw speciaal naar Nederland.

De film won vorig jaar het 48 Hour Film Project, en ging er in totaal vandoor met zes awards. Jennifer Eikelenboom, dochter van regisseur Marc Eikelenboom, produceerde Garbage samen met Thijs de Neeve. Zij blikt voorafgaand aan de uitzending van donderdagmiddag nog eens terug op het project van inmiddels alweer zo'n tien maanden geleden.

"Het was voor mij ongeveer mijn tiende 48 Hour Film Project, ik wist intussen wel een beetje hoe alles in zijn werk ging", vertelt Eikelenboom in gesprek met Rijnmond. "Voor dit project hadden we een supergoed team verzameld, we waren met zoveel professionals, iedereen wist precies wat hij of zij deed. We hadden zoiets van: we doen nog één keer mee en die moeten we eigenlijk wel winnen in onze eigen stad, omdat de wereldfinale daarna ook naar Rotterdam kwam. Dat dat uiteindelijk ook gebeurde was heel erg tof."

Met de winst kwalificeerde Garbage zich voor Filmapalooza, de wereldfinale van het 48 Hour Film Project. Daar won de film geen prijs, maar desondanks kijkt Eikelenboom er met een goed gevoel op terug. "Het was in Rotterdam heel goed georganiseerd. Ik was heel erg trots dat ik als Rotterdammer op de Rotterdamse wereldfinale mocht staan en dan al die mensen uit verschillende landen zag genieten van onze eigen stad."

Garbage werd opgenomen in een pand op rangeerterrein Kijfhoek tussen Barendrecht en Zwijndrecht. Eikelenboom herinnert zich nog hoe vlekkeloos de opnames eigenlijk verliepen. "Hoe strakker je het aan de voorkant organiseert, hoe makkelijker het uiteindelijk gaat tijdens het weekend zelf", vertelt ze. "Dan kan je als producent ook veel plezier hebben op de set. Het verliep eigenlijk zo soepel dat ik gewoon heb kunnen kijken en kon genieten van hoe iedereen zijn of haar werk aan het doen was. Een strakke voorbereiding levert uiteindelijk het meeste plezier op in het weekend zelf."

Tips voor toekomstige deelnemers?

Eikelenboom heeft nog wat tips voor toekomstige deelnemers van het 48 Hour Film Project. "Probeer mensen erbij te halen die 100 procent aan het project bij willen dragen en daarvoor heel hard willen werken. En bereid alles goed voor." Maar haar belangrijkste tip zit in de rol van de editor.

"Wij hebben die vanaf begin af aan al op de set gehad, hij kon op een zoldertje vlakbij de set gelijk gaan editten toen wij de eerste scene hadden opgenomen. Dat was heel chill en motiverend, omdat we even bij hem konden kijken en gelijk zagen hoe tof het werd. Daar kregen we veel energie van. Dat is echt een tip die ik iedereen mee wil geven, haal je editor naar de set."

Het beste van 48 hours over Garbage begint donderdagmiddag om 17.15 uur op TV Rijnmond, en wordt daarna ieder uur herhaald.