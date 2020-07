Cel en behandeling voor Rotterdamse ‘trouwstoetmepper’

De rechter in Rotterdam heeft de zogeheten trouwstoetmepper anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk opgelegd. Daarna moet hij in een kliniek worden behandeld. De 26-jarige man had vorig jaar augustus een politieman knock-out geslagen.

Agent Gert Jan de Jonge had de overlastgevende trouwstoet stopgezet op de Westzeedijk in Rotterdam. Toen hij een bruiloftsganger arresteerde, gaf Shahid B. de agent een klap.



De Jonge heeft nog steeds last van de mishandeling en kan niet fulltime werken. Tijdens de rechtszaak uitte hij felle kritiek op de familie van Shahid B. “Welke mensen laten iemand hulpeloos liggen en gaan dan feestvieren? Wat was er gebeurd als je in een fatsoenlijke familie was opgegroeid?”

Shahid B. is regelmatig in aanraking geweest met justitie. Hij heeft meerdere stoornissen en een cannabisverslaving. Maar anders dan justitie vindt de rechtbank dat tbs niet noodzakelijk is.

Justitie had ook gevraagd een eerder opgelegde, voorwaardelijke straf van een jaar cel te laten uitvoeren. Maar de rechtbank ziet daar vanaf.