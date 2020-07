Aboutaleb: politie kon niet verder met informatie klokkenluiders over racistische WhatsApp-berichten van agenten

De leiding van de politie eenheid Rotterdam wist door twee klokkenluiders vorig jaar al dat Rotterdamse agenten in een WhatsApp-groep racistische berichten stuurden. De leiding kon geen verder onderzoek doen, omdat de klokkenluiders zelf een rol in het proces wilden spelen. Dat blijkt na een toelichting van burgemeester Aboutaleb, donderdag in een debat met de gemeenteraad.