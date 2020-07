Van hovenier naar succesvol visroker: 'Mensen eten 's avonds míjn visje. Daar ben ik trots op'

Johan uit 's-Gravenzande hoorde meer dan tien jaar geleden van een vriend over palingrookwedstrijden in Monnickendam. "Hij zei: dat is echt wat voor jou, je moet eens meegaan", vertelt hij. "Ik vond het wel wat en besloot aan het einde van de dag dat ik ook een rookton wilde kopen."

Eén tonnetje bleek te klein en dus maakte hij er een tweede bij. Een uitnodiging om vis te gaan roken op het SS Rotterdam volgde. "Ik zag mezelf al, met twee tonnetjes en een klapstoeltje. Dat is niets, dus heb ik een grotere kast gebouwd." Daarin rookt hij inmiddels zo'n veertig kilo vis per keer in. "Er kan wel meer in, maar op deze manier vind ik de kwaliteit het beste."

Het roken op het SS ging uiteindelijk niet door, maar Johan besloot de vis wel op zaterdagen, naast zijn drukke baan, op zijn eigen oprit te gaan verkopen. "Ik dacht: ik kijk wel of er mensen op af komen. Maar ik had niet verwacht dat het zó snel zou gaan. Het eerste jaar moet je veel investeren en kost het veel energie, maar uiteindelijk betaalt het zich terug en komen de mensen ook terug."

Het is inmiddels zelfs zo'n succes, dat hij zijn baan als hovenier heeft opgezegd en fulltime bezig is met de vis. Johan begon met het verkopen van gerookte paling, maar het aanbod is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Inmiddels verkoopt hij ook onder meer zelf gerookte makreel, forel en twee soorten zalm. "Mensen vragen soms ook of ik specifieke soorten vis voor hen kan roken."

Vis roken is een lang proces. De vis wordt eerst schoongemaakt en gaat dan een aantal uur in een pekelbad. Daarna moet de vis drogen. "Pas daarna begint het roken. Alles bij elkaar ben je wel vijf uur bezig voor alles klaar is."

Johan gebruikt eikenhout voor het roken van zijn vis. In onderstaande video legt hij uit waarom:



"Ik begrijp nu waarom mensen in een keuken van een restaurant willen staan. Het klaarmaken van eten is één van de leukste dingen dat er is", vertelt Johan. "De klanten eten dan 's avonds míjn visje. Daar ben ik trots op. Dat is leuk en geeft voldoening."