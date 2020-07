Sjoerd Pleijsier neemt ons mee naar 'De Hoek' uit zijn jeugd

Acteur Sjoerd Pleijsier, onder meer bekend van zijn rol als Simon Stokvis in 'Toen was geluk heel gewoon', is geboren in Vlaardingen, maar groeide grotendeels op in Hoek van Holland. Hij heeft tal van jeugdherinneringen liggen in het dorp en neemt ons voor de Zomertoer, Bestemming Rijnmond mee naar de plekken uit zijn jeugd.

Stop 1: De Commissaris Jasweg nummer 23. "Hier hadden we voor het eerst centrale verwarming, moet je je voorstellen! Dat kwam heel goed uit, want die winter erna was de verschrikkelijke winter van '63. Maar wij zaten er warmpjes bij."

In de straat zit inmiddels een wijnhandel. "Mijn moeder draait zich om in haar graf, want die was van de blauwe knoop (club van mensen die geen alcohol drinkt, red.)"



Pleijsier voetbalde in zijn jeugd bij Voetbalvereniging Hoek van Holland. Die club is tien jaar geleden gefuseerd met De Hoekse Boys en heet sindsdien de Hoekse Voetbalclub.

"Ongelooflijk, want dat was vroeger haat en nijd tussen die clubs", zegt Pleijsier, wijzend naar de naam van de fusieclub. "Hoekse Boys was gereformeerd en wij waren de rest. Ik speelde in de C's toen de voorzitter naar me toe kwam en zei: Schop ze verrot!"



Gele pillen uit Spanje

"Hier was de pep", zegt Pleijsier terwijl hij wijst naar een rijtje woningen aan het Prinses Mariannehof. "In de zomer gingen oudere gasten met de auto op vakantie naar Lloret de Mar. Die kochten daar grote gele pillen. Die waren bedoeld om af te vallen, maar eigenlijk was het gewoon speed. Dan hadden we een weekend, dat geloof je niet."

Op het strand van Hoek van Holland uit hij zijn verbazing. 'Ik weet niet wat ik zie", zegt hij terwijl hij rondkijkt op het terras van Beachclub Royal. "Dit terras zat daar ergens", wijzend naar de andere kant van het strand. "Het is nu echt een badplaats geworden, fantastisch."

Pleijsier neemt verslaggever Ronald van Oudheusden als laatste naar de begraafplaats in Hoek van Holland, naar het graf van zijn ouders. "Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde", leest hij met een snik in zijn stem. "Nu ik die tekst zo weer zie staan grijpt me dat wel aan."