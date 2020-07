Hoeks café wil honderd procent plasticvrij zijn

Een café runnen waarin helemaal geen plastic gebruikt wordt. Dat is het streven van Charlotte Helmond, Robin Durieux en Maxim Joosen. Zij zijn de eigenaren van PLSTK Café bij de Zeetoren in Hoek van Holland.

Het café opende in februari vorig jaar de deuren. "We zijn PLSTK begonnen om een betere wereld te creëren. Dat gaat met voetstapjes tegelijk en kan niet in één keer verbeterd worden", vertelt Charlotte. "Onze missie is plasticvrije ingrediënten op de kaart te hebben."

Dat blijkt nog een hele opgave met bepaalde producten. "Vooral met de verpakking van vlees en qua hygiëne blijkt het lastig, maar ook daar proberen we oplossingen voor te vinden." Groente, fruit, thee en koffie worden bijvoorbeeld al wél plasticvrij geleverd door lokale leveranciers. "Daarmee hebben we korte lijnen, dus kunnen we plasticvrij ondernemen."

Jonge ondernemers

De drie ondernemers zijn allemaal nog jong. Robin is met dertig jaar de oudste van het stel. "We wilden altijd een eigen zaak starten, maar als je pas een jaar of 20 bent heb je weinig ervaring", vertelt Charlotte. En dus ging het drietal aan de slag bij allerlei strandtenten. "In de winter ben je dan werkloos en gingen we reizen. Toen kwamen we op dit idee, want we zijn op zoveel mooie plekken geweest waar zoveel plastic in de oceaan drijft."

Toen hun oog viel op het pand bij de Zeetoren, hadden ze meteen een visie. "Dit moet anders. We zitten middenin een beschermd natuurgebied en je wil niet dat die plastic terug in de natuur komt."

Bijenwas

Papier, karton en blik is vaak een goed alternatief om spullen in te verpakken. Maar om eten langer vers te houden, gebruikt het café een bijzonder alternatief. "Een katoenen doek met daaroverheen bijenwas", legt Charlotte uit. "Dat is antibacterieel én desinfecterend, dus hier kan je goed kaas, brood, groente of fruit mee inpakken." Zo'n doek gaat bij intensief gebruik wel tot een jaar mee. "Maar daarna kan je het nog hergebruiken, bijvoorbeeld als dekseltje voor over een jampot."

Het café is inmiddels voor 95 procent plasticvrij. Natuurlijk blijft er nog wel afval over, maar ook dat wordt duurzaam verwerkt. "Twee initiatiefnemers halen al ons blik, papier en karton op en recyclen dat. Zij verdienen er een centje mee en wij zijn van ons afval af."