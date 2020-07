Rotterdam krijgt Anderhalvemeter Festival vol muziek, dans en theater

Wie er allemaal optreden? Dat houdt organisator Jasper Scholte van JMR Event Makers nog even onder de pet. Het nieuws is twee weken eerder bekend geworden dan de bedoeling was, zegt hij. Dus over een dag of veertien krijgen we meer te horen. Maar een tipje van de sluier wil Scholte wel oplichten. Het zijn allemaal Rotterdamse artiesten die acte de présence zullen geven.

JMR organiseert in normale zomers onder meer Boothstock, het Bevrijdingsfestival en Nacht van de Kaap. Daar is door het coronavirus dit jaar een dikke streep doorheen gegaan. "Het Anderhalvemeter Festival is een cadeautje voor de stad in deze bizarre tijden", zegt Scholte.

Het is de Stichting Droom en Daad die de portemonnee wil trekken voor het evenement. Het is de stichting van de schatrijke familie Van der Vorm, die wil investeren om Rotterdam van Rotterdam een mooiere en betere stad te maken.

"De culturele sector is keihard getroffen door het coronavirus en de horeca ook. Het is de bedoeling dat iedereen ook wat aan dit festival overhoudt", zegt Scholte.

De optredens vinden op tal van plekken plaats. In het centrum van Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook op het Afrikaanderplein en Deliplein op Zuid. Het zullen korte optredens zijn. Pakweg een kwartier, met een pop-up karakter.

"Het wordt een festival zonder grote samenscholingen en mét voldoende afstand tot elkaar. Maar wél vrolijk, en wél een evenement dat laat zien hoe leuk Rotterdam is", laat de organisatie weten. "Ondanks alle ellendige coronabeperkingen."