Studenten bouwen campus Erasmus Universiteit na in Minecraft

Het resultaat is een natuurgetrouwe weergave van de campus Woudestein, waar studenten en medewerkers via de computer kunnen ronddwalen en elkaar ontmoeten. En juist dat sociale aspect is belangrijk, volgens de universiteit. De campus is niet alleen een plek om te studeren en te werken, maar ook om met vrienden rond te hangen.

Bomen en lantaarnpalen

Minecraft is een computerspel waarin met blokken van alles kan worden gebouwd. In het geval van de universiteitscampus zijn dat niet alleen de gebouwen, maar ook details als bomen en lantaarnpalen. "Gelukkig heeft Google Streetview ons geholpen. Daarmee konden we de afmetingen herleiden en hebben we een schaal van 1:1 kunnen creëren," zegt Darnell.

Ook toekomstige studenten kunnen met de Rotterdamse universiteit kennismaken via het programma. "In augustus, tijdens de introductieweek voor eerstejaars studenten zal het zeker ook gebruikt worden, zodat de studenten hun weg kunnen vinden op de campus," zegt woordvoerder Rateb Abawi van de EUR. "En ook daarna zal het voor open dagen of voor internationale studenten toegepast worden."

Verder bouwen

Darnell is erg tevreden met het resultaat. Kijkend naar zijn laptopscherm zegt hij: "Als ik hier op de Institutenlaan sta dan denk ik wel: ja! Dit is campus Woudestein."

Nu dit complex klaar is zijn de bouwers begonnen aan het Erasmus MC en Erasmus University College in het voormalig Onderwijsmuseum aan de Nieuwe Markt.

www.virtualerasmus.com