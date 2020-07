Rijnmond Expert: hoe herken je een criminele huurder?

Stel dat het huis naast je steeds op vreemde tijden wordt bezocht, vooral 's nachts. Dat niet duidelijk is wie er precies woont. En dat er almaar personen met grote tassen naar binnen gaan. Dan is er een kans dat het huis gebruikt wordt voor criminele activiteiten, zegt politieman Nick van der Vlies.

"Ondermijning", noemt hij het: de vermenging van de onder- en bovenwereld. Het gebeurt in de vastgoedsector bijvoorbeeld. Huizen van goedwillende pandeigenaren worden in zo'n geval gebruikt om wapens, drugs of crimineel geld op te slaan. Een andere mogelijkheid is dat criminelen er zelf in onder duiken.

De politie, de Belastingdienst en andere overheidsinstanties treden hard op om deze ondermijning tegen te gaan. Personen worden opgepakt, wietplantages en drugslabs ontmanteld. Belangrijk hierbij zijn de tips die burgers geven, zegt Van der Vlies. Wie vermoed dat er iets niet pluis is, moet dan ook vooral een melding doen bij politie of bij Meldt Misdaad Anoniem.

Ramen afgeplakt

"Bijvoorbeeld wanneer je continu een hennepgeur ruikt. Dat zou kunnen duiden op een wietplantage. Dit soort meldingen wordt gelukkig al heel veel gedaan", zegt Van der Vlies. "Maar je kunt ook melding als je ziet dat de ramen van een bepaalde woning altijd zijn afgeplakt. Dat kan erop duiden dat iemand iets te verbergen heeft. Of als je vreemde geluiden hoort. Eigenlijk gaat het om alle dingen die vaste bewoners opvallen in hun eigen straat. Juist dat soort zaken kunnen duiden op criminele activiteiten. En al die zaken kun je melden."

En als je zelf een huis verhuurt? Hoe kun je dan het kaf van het koren scheiden?

"Criminelen willen zoveel mogelijk anoniem gebruik maken van woningen", zegt Van der Vlies. "Dus zorg ervoor dat je echt weet wie de huurder is. Vraag om legitimatie., neem nooit contant geld aan en spreek af dat je de woning regelmatig wilt controleren. Leg dat ook vast in het huurcontract."