Het weer van vandaag: eindelijk verbetering

Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag komt de zon vanuit het westen vaker tevoorschijn en blijft het droog. De temperatuur komt uit op een vrij koele 18 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.

Vanavond is het mooi weer met eerst nog veel zon en blijft het droog. Vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het landinwaarts af naar 8 graden.

Morgen is het langs de kust zonnig, landinwaarts zien we zonnige perioden en stapelwolken en is in de ochtend een lichte regenbui niet uiutgesloten. In de middag en avond blijft het droog. Het wordt 17 graden op het strand en 19 graden in Gorinchem. De wind neemt toe tot matig en ruimt van west naar noordwest.



Vooruitzichten

De komende dagen is het typisch Hollands zomerweer met de meeste zon-uren op zondag en maandag en dan blijft het ook droog. Daarna zien we een mix van zon en wolkenvelden en bestaat er kans op lokale lichte bui. De temperatuur loopt op naar een normale 22 graden.