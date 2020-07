Kijk hier hoeveel coronaboetes er zijn uitgedeeld in jouw gemeente

Justitie heeft in onze regio de afgelopen maanden ruim 2500 coronaboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Veiligheidsregio's.

In Rotterdam en omgeving ging het om ruim 2100 bekeuringen. In Zuid-Holland Zuid zijn het er 445.

Veruit de meeste boetes gingen over het negeren van de noodverordeningen over bijvoorbeeld het houden van anderhalf meter afstand. Een klein deel ging over het niet dragen van het verplichte mondkapje.

De meeste boetes zijn uitgedeeld in Rotterdam, gevolgd door Schiedam en Capelle aan den IJssel. In Westvoorne werden geen boetes uitgedeeld.

Strafblad

Landelijk zijn 15.530 strafbeschikkingen door justitie uitgevaardigd. In één op de vijf gevallen is er 'verzet aangetekend', meldde de NOS donderdag.

Mensen met een strafbeschikking worden zonder tussenkomst van de rechter veroordeeld. Naast de boete volgt er ook een aantekening in het strafblad.

Mensen die in verzet gaan, worden opgeroepen om op zitting te verschijnen. Er zijn nog geen zittingen geweest. Justitie wil voor 1 september een deel van de verzetszaken bij de rechter hebben.

Cijfers per gemeente

Kijk hier hoeveel boetes er in jouw gemeente werden uitgedeeld.

Boetes voor het overtreden van de noodverordening

Rotterdam - 1400

Schiedam - 203

Capelle aan den IJssel - 152

Dordrecht - 124

Vlaardingen - 63

Ridderkerk - 58

Molenlanden - 57

Lansingerland - 57

Zwijndrecht - 46

Gorinchem - 46

Papendrecht - 43

Hoeksche Waard - 41

Hardinxveld-Giessendam - 38

Nissewaard - 33

Barendrecht - 26

Sliedrecht - 21

Hendrik-Ido Ambacht - 21

Albrandswaard - 19

Maassluis - 15

Krimpen aan den IJssel - 9

Brielle - 9

Alblasserdam - 8

Goeree-Overflakkee - 6

Hellevoetsluis - 6

Westvoorne - 0

Totaal: 2461

Boetes vanwege het niet dragen van een mondkapje

Rotterdam - 47

Hoeksche Waard - 19

Goeree-Overflakkee - 8

Vlaardingen - 1

Lansingerland - 1

Nissewaard - 1

Andere gemeenten: 0

Totaal: 77



Lees meer



Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier