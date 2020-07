Jongeren: 'Laat de pont tussen Groot-Ammers en Schoonhoven langer varen!'

Sinds de coronacrisis ligt de pont in het weekend vanaf middernacht aan de ketting en het ziet er niet uit dat de regeling snel wordt versoepeld, zegt jongerenplatform Young4Waard.

Zij zeggen dat jongeren in de dorpen rond de Lek de dupe zijn van het besluit omdat zij vaak in Schoonhoven of Gouda op school zitten of werken. Zij hebben nu geen mogelijkheden om hun vrienden in het weekend te zien. Ook het openbaar vervoer in de polder ligt 's avonds vrijwel stil.

De petitie is sinds donderdag ruim 500 keer getekend . De handtekeningen worden volgende week overhandigd tijdens de raadsvergadering van de gemeente Molenlanden.

