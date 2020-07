Black Lives Matter-demonstratie in Dordrecht mag doorgaan

De demonstratie tegen politiegeweld en racisme is komende zondagmiddag in het Weizigtpark, pal naast Dordrecht CS. De demonstratie begint om 16:00 uur.

Aanvankelijk zou de demonstratie plaatsvinden op het Statenplein. Die locatie is afgekeurd door de gemeente. "De gemeente vond het Weizigtpark toch een betere locatie voor als er een tegenactie komt", zegt de organisatie. "Door de politie is verteld dat ze daar wel rekening mee houden."

Voglens de gemeente Dordrecht is het Statenplein minder geschikt, omdat het nauwelijks mogelijk is om anderhalf meter afstand te houden. Ook is een demonstratie niet handig, omdat de winkels in de directe omgeving geopend zijn.

Verwachting

Er worden ongeveer 750 mensen verwacht, volgens Black Lives Matter. "Maar het kunnen er ook meer zijn. Dat is moeilijk in te schatten, zoals we afgelopen weken wel hebben gezien."

De organisatie laat verder weten dat ze willen dat alle deelnemers aan de demonstratie zich houden aan de geldende coronaregels, zoals het houden van anderhalf meter afstand. Tijdens de demonstratie worden onder meer toespraken gehouden.

Een demonstratie vorige week van tegenstanders van de coronamaatregelen en de bijbehorende spoedwet, werd verboden door burgemeester Kolff.