Het groene goud in Chris Natuurlijk van 11 juli

Over zeewier en wat er allemaal mee kan, over de wereldreiziger Dr. Hendrik Muller, de avonturen van een Rotterdammer op het Franse platteland én een nieuwe fietsroute langs de natuur bij de Rottemeren, hoor je zaterdag vanaf 08.00 meer in Chris Natuurlijk.

Zeewier kun je niet alleen eten, het kan ook gebruikt worden als brandstof. Chris Natuurlijk bezoekt de tentoonstelling over zeewier die nu is te zien bij A Seal . De expositie in het bezoekerscentrum van de zeehondenopvang in Stellendam, is gemaakt in samenwerking met Coöperatie Deltawind.

De energiecoöperatie van Goeree-Overflakkee is van plan om op het Noordereiland op steenworp afstand van de zeehondenopvang, een demofabriek te bouwen waar de verwerking van zeewier getest gaat worden.

Een ijdele wereldreiziger

Chris Natuurlijk wandelt met biograaf Dik van der Meulen door Rotterdam. De handelsman, diplomaat en reiziger Hendrik Muller werd er in 1859 geboren als zoon van de Rotterdamse koopman Hendrik Muller.

Muller junior groeide op in het Scheepvaartkwartier, waar zijn vader een "stadspaleis" liet bouwen. Hendrik jr. was voorbestemd om zijn vader op te volgen, maar het liep anders.

In Dr. Hendrik Muller - Wereldreiziger voor het vaderland (1959-1941) beschrijft Dik van der Meulen het avontuurlijke leven van een reizende én ijdele duizendpoot.

Vakantietips voor de thuisblijvers

Vlinders tellen voor de landelijke Tuinvlindertelling , de Rottemerenroute fietsen of het prentenboek De wereldse wijsheid van de mier lezen, Chris Natuurlijk geeft vakantietips voor de thuisblijvers.

Een Rotterdammer op het Franse platteland

Jan de Ruijter uit Rotterdam, heeft sinds 2008 een tweede huis in Frankrijk. In het boekje Als de mirabellen vallen , schrijft hij over zijn belevenissen op het Franse platteland. Hij komt erover vertellen in Chris Natuurlijk.

Luister zaterdag 11 juli van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.