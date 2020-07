Boetes voor gasontsnapping Vopak in 2014

Tankopslagbedrijf Vopak en raffinaderij KHC in de Europoort moeten een boete betalen van meer dan een miljoen euro vanwege de ontsnapping van een gaswolk in 2014.

Justitie heeft een schikking voorgesteld. Vopak betaalt 650 duizend euro. KHC is akkoord met de betaling van 500 duizend. Vopak meldde het incident pas na elf uur bij de Milieudienst Rijnmond.

De raffinaderij van Koch HC Partnership (KHC) staat op het terrein van Vopak. Op 4 augustus wordt 'light naphta', afkomstig uit de raffinaderij, overgepompt naar een van de tanks van Vopak. Die nafta bleek te warm te zijn.

Volgens justitie gingen vervolgens de alarmen af, omdat het vloeistofniveau in de tank daalde. Eerst werd gedacht dat de tank lek was, maar later bleek dat er vluchtige gassen zoals butaan, propaan en benzeen, uit de nafta zijn ontsnapt via het dak van de tank.

Onderzoek wijst uit dat de ontsnapping van vluchtige stoffen te wijten is aan het onder te hoge temperatuur en dampspanning overpompen van de nafta door KHC.

Uit onderzoek is gebleken dat er in totaal 151 kubieke meter gas is ontsnapt. Dat heeft volgens de Milieudienst Rijnmond (DCMR) niet geleid tot brand- of explosiegevaar.

De DCMR is elf uur na het afgaan van het alarm op de hoogte gebracht. "Dat is te laat", zegt het Openbaar Ministerie, "want het bevoegd gezag moet zo snel mogelijk geïnformeerd worden om te kunnen beoordelen of maatregelen nodig zijn om mens en milieu te beschermen."

Ook had Vopak onder deze omstandigheden de nafta niet eens mogen opslaan, schrijft het OM, op basis van de vergunning. Inmiddels zijn de systemen aangepast, zodat dit soort fouten niet meer kunnen voorkomen.